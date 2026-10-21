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Andırın'ın asırlık nöbetçisi Anacık Kalesi zamana direniyor

Andırın'daki tescilli Anacık Kalesi, 980 metre yüksekteki sarp kayalıklar ve orman dokusuyla Roma döneminden bu yana Ceyhan Vadisi'ni gözetliyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Andırın'ın asırlık nöbetçisi Anacık Kalesi zamana direniyor

Anacık Kalesi: geçmişin yükselen bekçisi

Andırın ilçesinin tarihi dokusunu simgeleyen Anacık Kalesi, hem mimari hem de konumsal özellikleriyle bölgenin öne çıkan mirasları arasında yer alıyor. Sarp kayalıklar üzerinde yükselen yapı, ziyaretçilerine zamanın izlerini aynı anda sunuyor.

Tarihi konumu:

Tescilli kalenin kökenleri Roma dönemine dayanıyor; ilk inşa amacı askeri gözetleme ve karakol işlevi görmekti. Stratejik konumu sayesinde asırlar boyunca Ceyhan Vadisini ve Çukurova'ya açılan geçitleri kontrol altında tuttu. Andırın-Kadirli karayolunun güneyinde, Yeşilova Mahallesi'ne yaklaşık 6 kilometre mesafede yer alan yapı, deniz seviyesinden 980 metre yükseklikte konumlanıyor.

Doğal çevresi ve ziyaretçi potansiyeli:

Kale, çevresini saran çam, meşe ve laden ağaçlarıyla zengin bir orman dokusunun içinde yükseliyor. Bu özellikleriyle Anacık Kalesi, hem tarih meraklıları hem de doğaseverler için cazip bir nokta oluşturuyor. Bölgenin "kaleler şehri" kimliği çerçevesinde, Asırlık savunma yapıları arasında öne çıkan Anacık, yerel kültür turizmine katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

Anacık Mahallesi sınırları içindeki bu yapı, Andırın'ın tarih ve doğasını bir arada sunan önemli bir örnek olarak korunmayı ve keşfedilmeyi bekliyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN &quot;KALELER ŞEHRİ&quot; OLARAK BİLİNEN ANDIRIN İLÇESİNDEKİ TARİHİ ANACIK KALESİ, ROMA...

KAHRAMANMARAŞ’IN "KALELER ŞEHRİ" OLARAK BİLİNEN ANDIRIN İLÇESİNDEKİ TARİHİ ANACIK KALESİ, ROMA DÖNEMİNE UZANAN KÖKLÜ GEÇMİŞİ VE SARP KAYALIKLAR ÜZERİNDEKİ GÖRKEMLİ YAPISIYLA CEYHAN VADİSİ’NİN ASIRLIK NÖBETÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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