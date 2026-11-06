ani bastıran sağanak Diyarbakır sokaklarında su birikintilerine yol açtı

diyarbakır'da öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak

Meteoroloji uyarısının ardından Diyarbakır'da öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmurla birlikte şehir merkezinde kısa sürede birikintiler oluştu ve birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara yöneldi.

etkilenen alanlar ve trafik:

Caddelerde biriken sular yayaların ve araçların hareketini zorlaştırdı. Özellikle alçak kesimlerde ve ana arterlerde görülen birikintiler nedeniyle toplu taşıma ve özel araç trafiğinde gecikmeler kaydedildi. Sürücüler trafik sıkışıklığı ve su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaya çağrıldı.

yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı vatandaşları uyardı. Olumsuz hava şartları boyunca gereksiz yere dışarı çıkılmaması, su birikintilerinden kaçınılması ve güvenli alanlara yönelme çağrısı yapıldı.

DİYARBAKIR’DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. CADDELERDE SU BİRİKİNTİSİ OLUŞURKEN, TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI.