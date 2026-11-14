ani kayma sonucu otomobil karşı şeride geçip motosiklete çarptı

kaza yerinde yaşananlar:

Düzce’nin Konuralp Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesinde meydana gelen kazada, Beçi sapak istikametinden hastane istikametine doğru seyir halinde olan Cengizhan Y. idaresindeki 54 ARP 140 plakalı BMW otomobil, düz yolda kayma sonucu kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritte ilerleyen Rüştü O. yönetimindeki 81 ACP 814 plakalı motosiklet, karşı şeride kayan otomobile çarptı.

yaralanma ve müdahale:

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şahsı ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralananın durumu hakkında yetkililer tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı; ekiplerin ve çekici araçların müdahalesiyle kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın oluş nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

DÜZCE’DE DÜZ YOLDA KAYAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.