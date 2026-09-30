Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı

Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi:

Efeler ilçe merkezinde okulların çıkış saatlerine denk gelen ani sağanak yağış, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte düşen görüş mesafesi ve artan yoğunluk bazı noktalarda zincirleme ve tek araçlı kazalara yol açtı. Polis ekipleri, şehrin değişik noktalarında aynı anda meydana gelen olaylara yetişmekte güçlük yaşadı.

Aydın-Denizli yolundaki kaza:

Aydın-Denizli yolu üzerinde kayda geçen kazada 1 kişi yaralandı ve 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Denizli istikametinden Aydın yönüne seyreden 11 ACC 758 plakalı araç, ASTİM Altgeçidi'ne geldiği sırada yağışın etkisiyle önündeki 45 ARF 902 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası altgeçit kısa süreliğine tek taraflı olarak trafiğe kapandı ve olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Polis müdahalesi ve sürücülere uyarılar:

Olay yerlerine ulaşmaya çalışan ekipler eş zamanlı vakalar nedeniyle yoğunluk yaşadı. Yetkililer, yağışlı ve görüşün etkilenebileceği koşullarda sürücüleri daha tedbirli olmaya çağırdı; özellikle sürat ve ani frenden kaçınmanın önemine vurgu yapıldı.

AYDIN EFELER İLÇE MERKEZİNDE OKULLARIN ÇIKIŞ SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞNAK YAĞIŞ GÜNLÜK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YAĞIŞ NEDENİYLE DÜŞEN GÖRÜŞ MESAFESİ VE OLUŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU NEDENİYLE BAZI BÖLGELERDE TRAFİK KAZALARI YAŞANDI.