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Ani sağanak Zonguldak'ta günlük yaşamı sekteye uğrattı

Zonguldak Valiliği, 14 Eylül 2026 00.00-18.00 arası beklenen sağanak ve gökgürültülü yağışa karşı sel, su baskını ve ulaşım riskine dikkat çekti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Ani sağanak Zonguldak'ta günlük yaşamı sekteye uğrattı

valiliğin uyarısı ve beklenen etkiler:

Zonguldak Valiliği, il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Açıklamada, 14 Eylül 2026 saat 00.00'da başlayacak yağışlı sistemin saat 18.00'e kadar etkili olmasının öngörüldüğü belirtilerek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgâr gibi risklere karşı tedbir çağrısı yapıldı.

sabah saatlerinde sokak görüntüleri ve vatandaşların tepkisi:

Valiliğin uyarısının ardından beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Haftanın ilk gününde hazırlıksız sokağa çıkanlar aniden bastıran sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı; yağmurdan korunmak isteyenler çareyi bina saçaklarının altına ve çevrede kurulan giysi pazarının çadırlarına sığınmakta buldu. Yanında şemsiyesi olan bazı kişiler ise ıslanmamak için hızlı adımlarla ilerledi.

Sabah boyunca aralıklarla süren sağanaklara zaman zaman şiddetini artıran rüzgâr da eşlik etti ve günlük yaşamda olumsuzluklara yol açtı. Vatandaşlara, valiliğin belirttiği saat olan 18.00'e kadar tedbirli olmaları hatırlatıldı.

Yetkililer, ani sel ve su baskını riskine karşı yüksek kesimlerde ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerde dikkatli olunması, araç kullanırken su birikintilerinden kaçınılması ve gerektiğinde yetkililerin yönlendirmelerine uyulması gerektiğini yineledi.

ZONGULDAK&#039;TA ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI.

ZONGULDAK'TA ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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