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Ani ve sırta yayılan göğüs ağrısı: belirtiler ciddiye alınmalı

Ani başlayan ve sırta yayılan göğüs ağrısı, eşlik eden nefes darlığı, soğuk terleme veya bulantıyla birlikte olduğunda acil tıbbi değerlendirme gerektirir.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ani ve sırta yayılan göğüs ağrısı: belirtiler ciddiye alınmalı

Uzman uyarısı:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir, ani başlayan ve sırta yayılan göğüs ağrılarının kalp-damar sistemiyle ilişkili ciddi tabloların belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Özdemir, göğüste baskı, sıkışma, yanma ya da ağırlaşma hissi ile başlayan ağrıların; nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı ve baş dönmesi gibi belirtilerle birleştiğinde zaman kaybetmeden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hangi belirtiler acil değerlendirme gerektirir:

Uzman, ağrıya eşlik eden bulgu ve bulguların önemine işaret etti: nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı veya kusma, çarpıntı, baş dönmesi ya da bayılma hissi görülüyorsa durumun hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca ağrının birkaç dakika içinde geçmemesi, giderek şiddetlenmesi veya yinelenmesi durumunda acil tıbbi yardım alınması gerektiğini söyledi. Kalp krizinde çoğunlukla göğsün ortasında baskı veya sıkışma hissi oluşabileceğini, bazı hastalarda ise ağrının sırt, mide, çene ya da kola daha belirgin yansıyabileceğini ekledi.

Ayrıcı tanı ve risk faktörleri:

Özdemir, sırta yayılan her ağrının kalp krizi anlamına gelmediğini hatırlattı. Kas-iskelet sistemi problemleri, reflü, yemek borusu kaynaklı şikâyetler ve bazı akciğer hastalıkları benzer yakınmalara yol açabilir. Bununla birlikte ani ve alışılmışın dışında bir ağrının hastanın kendi kendine değerlendirebileceği bir durum olmadığını, ayrıcı tanının hekimin klinik muayene ve gerekli tetkiklerle konması gerektiğini söyledi.

Risk faktörlerinin bilinmesinin önemine de değinen Özdemir, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, obezite ve ailede erken yaşta kalp-damar hastalığı öyküsü bulunan kişilerin göğüs ağrısını daha hassas değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Uzman, ani başlayan, şiddetli veya alışılmışın dışında bir göğüs ağrısı varsa ve bu ağrı sırta ya da başka bölgelere yayılıyorsa ‘geçer’ diye beklemeyin uyarısını yineledi ve eşlik eden belirtiler varsa acil tıbbi yardım alınmasını önerdi.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. EMRAH ÖZDEMİR

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. EMRAH ÖZDEMİR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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