Bolvadin'de satranç turnuvası başladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, İhsaniye'deki saldırıda şehit olan öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete anısına düzenlenen satranç turnuvasının ilk aşaması bugün başladı.

Turnuvanın yapısı ve katılımcılar:

Organizasyon, Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülüyor. İlçe genelindeki okullardan öğrencilerin katıldığı turnuvada sporcular farklı yaş ve sınıf kategorilerinde mücadele ediyor; ilçe aşamasıyla okullar arasındaki performansın değerlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitsel hedefler ve kazanımlar:

Turnuvayla öğrencilerin stratejik düşünme, doğru hamleyi planlama, öngörüde bulunma, sabır ve karar verme gibi analitik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Etkinlik ayrıca başarıyı paylaşma, yenilgilerden ders çıkarma, rakibe saygı duyma ve mücadele azmi gibi değerlerin kazandırılmasına hizmet edecek.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, şehit öğretmenlerin rahmet, minnet ve saygıyla anıldığını belirterek turnuvaya katılan tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, İHSANİYE’DEKİ SALDIRIDA ŞEHİT OLAN ÖĞRETMENLER AYŞE SENA DEMİR VE HİLAL METE’NİN HATIRALARINI YAŞATMAK AMACIYLA İLÇE GENELİNDE SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENECEĞİ BELİRTİLDİ.