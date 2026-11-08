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Anıt önünde ortak saygı: Erdoğan ve Aliyev Hocalı'da

Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev, Hocalı Soykırımı Anıtı'nı ziyaret ederek kurbanları andı ve anıta çelenk koydu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Merve Çelik

Anıt önünde ortak saygı: Erdoğan ve Aliyev Hocalı'da

Erdoğan ve Aliyev Hocalı Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı kentinde bulunan Hocalı Soykırımı Anıtı'nda bir araya geldi. Ziyaret kapsamında iki lider anıta çelenk bıraktı ve kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.

Ziyaretin akışı:

Erdoğan, Azerbaycan programı çerçevesinde Şuşa'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Hocalı'ya geldi. Cumhurbaşkanları birlikte anıt alanına geçerek resmi tören çerçevesinde anma gerçekleştirildi. Törenin temel unsurları arasında çelenk koyma ve saygı duruşu yer aldı.

Sembolik boyut ve anlamı:

Ziyaret, Hocalı'da yaşamını yitirenlerin anısına yapılan anıtın önünde ortak saygının ifadesi olarak yorumlandı. Anıta yapılan bu tür ziyaretler, iki liderin anma ritüelini paylaşmasının yanı sıra anısal hafızanın korunmasına yönelik bir duruş niteliği taşıdı.

Her iki liderin anıta birlikte gelmesi, törensel ritüellerin dikkat çektiği anlarda siyasi liderliğin ortak mesaj verme biçimi olarak değerlendirildi. Ziyaret sırasında görülen ağırbaşlı ve resmi tutum, anma amaçlı etkinliğin niteliğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, AZERBAYCAN&#039;IN HOCALI...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, AZERBAYCAN'IN HOCALI KENTİNDE YAŞANAN KATLİAMIN KURBANLARI ANISINA İNŞA EDİLEN HOCALI SOYKIRIMI ANITI'NI ZİYARET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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