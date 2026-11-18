Anıtkabir ziyareti:

Ankara Sanayi Odası, 63’üncü kuruluş yıl dönümünü Anıtkabir ziyaretine taşıdı. ASO Başkanı Seyit Ardıç liderliğindeki Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerinden oluşan heyet, tören kapsamında Atatürk’ün mozolesine üzerinde 'Ankara Sanayi Odası' yazan kırmızı beyaz çelenk bıraktı.

Törenin akışı ve ritüelleri:

Heyet Aslanlı Yol üzerinden yürüyerek mozole önüne ulaştı. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu; ardından ASO üyeleri Anıtkabir'de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret, kurumun geleneksel anma ritüellerini ve toplumsal sorumluluk vurgusunu bir araya getirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'ndeki not ve mesaj:

Programın devamında ASO Başkanı Seyit Ardıç ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada ASO Başkanı Ardıç, Anıtkabir Özel Defteri'ne kurumun kuruluş yıl dönümü ve gelecek döneme dair mesajını bıraktı.

Ankara Sanayi Odamızın kuruluşunun 63’üncü yıl dönümünde yeni çalışma dönemimize başlarken manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Tam bağımsızlığın güçlü bir ekonomiyle kalıcı olacağına inanan, üretimi ve sanayiyi Cumhuriyetimizin kalkınma hedefinin merkezine yerleştiren vizyonunuz, bugün de yolumuzu aydınlatıyor. 10 bini aşkın üyemizle birlik ve beraberlikten aldığımız güçle ülkemizin geleceği için çalışıyoruz. Aklın ve bilimin rehberliğinde üretim ve ihracat gücümüzle ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı görev biliyoruz. Ankara Sanayi Odası Ailesi olarak ilke ve devrimlerinize bağlılığımızı, Cumhuriyetimizin kazanımlarımızı koruna ve gelecek kuşaklara aktarma kararlılığımızı huzurunuzda bir kez daha dile getiriyoruz. Emanetiniz emin ellerdedir. Aziz hatıranız önünde minnet özlem ve saygıyla eğiliyoruz.

Ziyaret, ASO'nun hem kurumsal kimliğini hem de toplumsal sorumluluk bilincini vurgulayan bir etkinlik olarak kayda geçti. Kurum yetkilileri, anma sırasında öne çıkan değerlerin; üretim, ihracat ve bilimsel yaklaşımla sürdürülecek kalkınma hedefleri olduğunu belirtti.

ASO'nun geleneksel anma programı, üyelerin ve yönetimin bir araya geldiği bu tür etkinliklerle hem kurum içi dayanışmayı güçlendiriyor hem de Cumhuriyet değerlerine bağlılık mesajını kamuoyuna taşıyor.

ANKARA SANAYİ ODASI, 63’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE, ASO YÖNETİM KURULU, MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİYLE BİRLİKTE ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ.