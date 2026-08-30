Anıtkabir'de birlik ve vefa mesajı: devlet erkanı 30 Ağustos'u andı

Anıtkabir'deki resmi tören:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü anma programı çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören, Büyük Zafer'in 104'üncü yılı anısına düzenlenen resmi törenlerin ilk halkasını oluşturdu.

Protokol yürüyüşü ve katılımcılar:

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol üzerinden yürüyüşüyle başladı. Erdoğan başkanlığındaki kortejde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet yetkilileri yer aldı. Erdoğan, Anıtkabir mozolesine ay yıldız motifli çelenk koydu; saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi ve defter mesajı:

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol mensupları Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere duygularını aktardı.

Erdoğan'ın deftere yazdığı ifade şöyle: Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer’de emeği geçen Zat-ı Aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti’ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ DEVLET ERKANI, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜNÜ DOLAYISIYLA ANITKABİR'E ZİYARETTE BULUNDU.