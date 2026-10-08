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Anıtpark'taki kimlik kontrolünde polise direnen şüpheli adli kontrolle serbest

O.E.T., Samsun İlkadım'da kimlik kontrolünde polise direnip kadın görevlilere sözlü taciz iddiasıyla gözaltına alındı; mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Anıtpark'taki kimlik kontrolünde polise direnen şüpheli adli kontrolle serbest

Anıtpark'ta durdurulan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark içinde kimlik kontrolü sırasında polisle fiziki müdahalede bulunduğu ve kadın görevlilere sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen O.E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın gelişimi:

Polis ekiplerinin kimlik kontrolü sırasında durdurduğu şahsın kimliğini ibraz etmediği, bu sırada kadın polis görevlilere yönelik sözlü taciz iddiasının ortaya çıktığı belirtildi. Ekip otosuna götürülmek istendiği esnada ise şahsın görevlilere fiziki olarak mukavemet ettiği iddia edildi. Olayda toplam 5 polis memuru yaralandı; yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığı bildirildi.

Emniyet işlemleri ve adli süreç:

Gözaltına alınan şahıs, ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.E.T., hakimlik işlemleri sonucunda adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, yaralanan polis memurlarının tedavi ve sağlık durumlarının takip edildiği aktarıldı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KİMLİK KONTROLÜ SIRASINDA POLİSLERE MUKAVEMET EDİP KADIN POLİSLERE...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KİMLİK KONTROLÜ SIRASINDA POLİSLERE MUKAVEMET EDİP KADIN POLİSLERE SÖZLÜ TACİZDE BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLEN O.E.T., ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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