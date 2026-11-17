Anıza ekimle aynı araziden ikinci ürün elde eden Şanlıurfa uygulaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal verimliliği artırmak, toprağı korumak ve sürdürülebilir üretim tekniklerini yaygınlaştırmak amacıyla Akçakale İşletmesi'nde anıza ekim uygulaması gerçekleştirdi. 2026 üretim sezonunda yürütülen çalışma, hasat sonrası tarlada kalan anıza ikinci ürün ekimini esas alıyor ve aynı araziden daha fazla ürün alınmasını hedefliyor.

Uygulamanın sahadaki sonuçları:

Çalışma, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü. Buğday hasadının ardından arazilere ikinci ürün olarak soya, mısır ve susam ekildi. Uygulama sonucunda dekar başına soyada 300 kilogram, susamda 130 kilogram ve mısırda bin 35 kilogram verim elde edildi. Akçakale İşletmesi'ndeki mısır hasadı tamamlanarak saha değerlendirmeleri gerçekleştirildi.

Toprak sağlığı ve çiftçi ekonomisine etkileri:

Dr. Halil Hatipoğlu, anıza ekim yöntemini yaygınlaştırmak için GAP Enstitüsü ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 2026 sezonunda buğday hasadının ardından mısır, soya ve susam ekimi yapıldığını, mısır hasadının gerçekleştirildiğini, soya ve susam hasadının tamamlandığını ve soya ekimi yapılan alana buğday ekimi planlandığını kaydetti. Böylece aynı araziden farklı ürünler alarak tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Çıkman ise doğrudan ekim uygulamasının toprağın organik madde içeriğini zenginleştirdiğini, toprağın nemini ve kalitesini artırdığını belirtti. Çıkman, yöntemin çiftçilere yakıt, zaman ve iş gücü açısından tasarruf sağladığını ve ekonomik katkı sunduğunu vurguladı. Uygulamanın hem toprak iyileştirme hem de üretim maliyetlerini düşürme hedefi taşıdığı ifade edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kurumlar arası iş birlikleri ve saha uygulamalarıyla anıza ekim gibi sürdürülebilir tarım tekniklerini yaygınlaştırmayı, tarım arazilerinden daha etkin yararlanmayı ve çiftçilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Elde edilen veriler, uygulamanın yayılarak daha geniş alanlarda uygulanabileceğine işaret ediyor.

ŞANLIURFA’DA ANIZA EKİM UYGULAMASINDA YÜKSEK VERİM