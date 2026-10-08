Dolar 49,2119 +0,03%
Euro 55,1577 +0,13%
Bist 12.070,91 -0,43%
Altın Gram 6.551,41 +0,00%
EUR/USD 1,1181 -0,17%
Brent Petrol 105,39 +5,18%
--°

Anka Hastanesi anne adaylarına normal doğum ve emzirme konusunda yol gösterdi

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, 1-7 Ekim Normal Doğum ve Emzirme Haftası'nda düzenlediği etkinlikle anne adaylarına normal doğum ve emzirme bilgisi aktardı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Anka Hastanesi anne adaylarına normal doğum ve emzirme konusunda yol gösterdi

Etkinliğin amacı ve düzenlenişi:

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası ve Emzirme Haftası kapsamında anne adayları ve aileleri için bir farkındalık etkinliği düzenledi. Hastane bünyesinde kurulan stantta, ziyaretçilere normal doğum ve emzirme konusunda doğru bilgiye ulaşma imkânı sağlandı.

Etkinliğin temel hedefi, gebelik, doğum ve emzirme sürecine ilişkin yanlış bilgilerin düzeltilmesi ve anne ile bebeğin sağlığını ön planda tutan uygulamalar hakkında rehberlik yapılmasıydı.

Sağlık çalışanlarının rolü ve bilgilendirme:

Hastanenin doktorları ve sağlık çalışanları, stantta anne adaylarının sorularını yanıtladı ve güvenilir kaynaklara dayanan açıklamalar sundu. Katılımcılara gebelik sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, normal doğumun faydaları ve emzirme teknikleri hakkında pratik bilgiler verildi.

Personel, anne adaylarının endişelerini dinleyerek bireysel öneriler paylaştı ve gerektiğinde daha ayrıntılı danışmanlık için yönlendirmede bulundu.

Özel Anka Hastanesi yetkilileri, bu tür bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının anne ve bebeğin sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasında önemli olduğunu vurgulayarak sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Etkinliğe katkı sağlayan sağlık çalışanlarına ve etkinliği ziyaret eden herkese teşekkür edildi.

GAZİANTEP ÖZEL ANKA HASTANESİ, 1-7 EKİM NORMAL DOĞUM HAFTASI VE EMZİRME HAFTASI KAPSAMINDA ANNE...

GAZİANTEP ÖZEL ANKA HASTANESİ, 1-7 EKİM NORMAL DOĞUM HAFTASI VE EMZİRME HAFTASI KAPSAMINDA ANNE ADAYLARI VE AİLELERE YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yason burnu'nda çocukların umut dolu uçurtma günü
images

Tomarza’da hizmetin sesi buluştu: camiler ve din görevlileri haftası başladı
images

Ortaklar OSB'ye araç muayene istasyonu: sanayiciye zaman ve maliyet tasarrufu
images

yeni dönemde tarımda teknoloji ve dayanışma ön planda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de çöken binada kiracı aylardır çatlaklardan endişe ediyordu

Metruk yapıdaki yangın, mahalle sakinlerinin önlemi ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Maltepe'de sabah çöken binanın enkazından kurtarma anları

Domaniç Çamlıca sarımsağı için coğrafi işaret hedefi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı