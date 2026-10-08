Anka Hastanesi anne adaylarına normal doğum ve emzirme konusunda yol gösterdi

Etkinliğin amacı ve düzenlenişi:

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası ve Emzirme Haftası kapsamında anne adayları ve aileleri için bir farkındalık etkinliği düzenledi. Hastane bünyesinde kurulan stantta, ziyaretçilere normal doğum ve emzirme konusunda doğru bilgiye ulaşma imkânı sağlandı.

Etkinliğin temel hedefi, gebelik, doğum ve emzirme sürecine ilişkin yanlış bilgilerin düzeltilmesi ve anne ile bebeğin sağlığını ön planda tutan uygulamalar hakkında rehberlik yapılmasıydı.

Sağlık çalışanlarının rolü ve bilgilendirme:

Hastanenin doktorları ve sağlık çalışanları, stantta anne adaylarının sorularını yanıtladı ve güvenilir kaynaklara dayanan açıklamalar sundu. Katılımcılara gebelik sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, normal doğumun faydaları ve emzirme teknikleri hakkında pratik bilgiler verildi.

Personel, anne adaylarının endişelerini dinleyerek bireysel öneriler paylaştı ve gerektiğinde daha ayrıntılı danışmanlık için yönlendirmede bulundu.

Özel Anka Hastanesi yetkilileri, bu tür bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının anne ve bebeğin sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasında önemli olduğunu vurgulayarak sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Etkinliğe katkı sağlayan sağlık çalışanlarına ve etkinliği ziyaret eden herkese teşekkür edildi.

GAZİANTEP ÖZEL ANKA HASTANESİ, 1-7 EKİM NORMAL DOĞUM HAFTASI VE EMZİRME HAFTASI KAPSAMINDA ANNE ADAYLARI VE AİLELERE YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.