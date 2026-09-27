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Ankara Akyurt'ta polis takibinde yakalanan sürücüye 240 bin lira ceza

Ankara Akyurt'ta dur ihtarına uymayan ve ehliyetsiz sürücü, Köroğlu Caddesi'nde çarpışmayla durdu; toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 22:08

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 22:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara Akyurt'ta polis takibinde yakalanan sürücüye 240 bin lira ceza

Akyurt ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan bir araç, ilçede kısa süreli bir takip ve kaza ile sonlandı. Olayda sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, yetkililer işlem başlattı.

olayın gelişimi:

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, Timurhan Mahallesi sınırlarında şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Sürücünün ihtara uymaması üzerine ekipler takibe başladı. Takip sırasında araç, Yıldırım Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerinde başka bir araca çarparak durdu.

yakalanma ve tespitler:

Araçta bulunan 4 şüpheli kişiden biri olay yerinden kaçtı; ekiplerin çalışması sonucunda bu kişi çarşı bölgesinde yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Yetkililer tarafından sürücüye, dur ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanma ihlalleri nedeniyle toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

ANKARA’NIN AKYURT İLÇESİNDE POLİSİN DUR İHTARINA DUYMAYAN SÜRÜCÜ YAKALANDI. SÜRÜCÜYE 240 BİN LİRA...

ANKARA’NIN AKYURT İLÇESİNDE POLİSİN DUR İHTARINA DUYMAYAN SÜRÜCÜ YAKALANDI. SÜRÜCÜYE 240 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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