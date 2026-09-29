Ankara Askeri Ataşeler Birliği 36 ülkeden temsilcileri Aksaz'ta ağırladı

Konferansın düzeni ve adresi:

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) sonbahar konferansı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, üs komutanlığında konuşlu birlik personelinin katılımıyla yapıldı.

Katılımcı profili ve temsilciler:

Toplantıya toplam 36 ülkeyi temsilen 37 askeri ataşe katıldı. Ayrıca savunma sanayi temsilcileri arasında ASFAT ve AYDA A.Ş. yetkilileri de yer aldı.

MSB, etkinliği sosyal medya hesabından duyurarak katılım ve yer bilgilerini paylaştı. Açıklamada konferansın düzenlendiği yer, katılımcı sayısı ve kurum temsilcilerinin hazır bulunduğu belirtildi.

Toplantının önemi ve sonuçları:

Konferans, ataşeler aracılığıyla yürütülen uluslararası askeri iletişim ve iş birliğinin sürdürüldüğünü gösteriyor. Üs personeliyle doğrudan temas imkanı sağlayan organizasyon, katılımcılar arasında görüş alışverişi ve tanıtım fırsatı sundu.

MSB'nin paylaşımı, etkinliğin hem askeri hem de savunma sanayi aktörlerini aynı platformda buluşturduğunu vurguladı ve konferansın planlandığı şekilde tamamlandığını duyurdu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), ANKARA ASKERİ ATAŞELER BİRLİĞİ (AMAC) SONBAHAR KONFERANSI’NIN, 36 ÜLKEDEN 37 ASKERİ ATAŞENİN KATILIMIYLA AKSAZ DENİZ ÜS KOMUTANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.