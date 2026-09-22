Ankara buluşması: Türkiye ve Kuzey Makedonya kültür ve turizm iş birliklerini görüştü

Ankara buluşması:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani'yi Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde kabul etti. Ersoy, Süleymani'yi yeni görevi nedeniyle tebrik ederek ziyaretin iki ülke arasındaki kültür ve turizm ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin mevcut durumu değerlendirildi ve geleceğe dönük iş birliği fırsatları ele alındı. Ersoy, iki ülke kurumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparken, ortak tarihî, kültürel ve insani bağların iş birliğine sağlam bir zemin sunduğunu belirtti.

Toplantıda öne çıkan konular:

Taraflar, kültür ve turizm alanlarında somut iş birliği modelleri ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi üzerinde durdu. Görüşmede, karşılıklı ziyaretler, ortak sergi ve proje çalışmaları ile bilgi paylaşımının artırılmasının iki ülke turizmi ve kültür diplomasisi açısından öncelikli olduğu vurgulandı.

Her iki bakan da, kültürel mirasın korunması ve tanıtımının yanı sıra turizmde karşılıklı avantajların değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik iradenin teyit edildiği bir zeminde gerçekleşti.

Paranın yolculuğu sergisi ziyareti:

Görüşmenin ardından Ersoy ve Süleymani, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Marka Şehir Ankara Derneği tarafından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen Paranın Yolculuğu sergisini ziyaret etti. Sergi, Makedonya topraklarındaki Osmanlı kültürel mirasını para, mimari ve şehircilik tarihi üzerinden ele alıyor.

Sergide, Üsküp ve Kratova darphanelerinde basılan akçeler ile Osmanlı dönemine ait sikke ve seramik eserler yer alıyor. Ziyaret, kültürel mirasın paylaşımı ve ortak sergi deneyimlerinin iki ülke arasında kültürel yakınlaşmayı pekiştirebileceğini gösterdi.

Sonuç olarak, yapılan görüşme ve sergi ziyareti, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında kültür ve turizm alanlarında daha yoğun ve kurumsal bir iş birliği talebinin karşılıklı olarak benimsendiğinin işareti olarak değerlendirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KUZEY MAKEDONYALI MEVKİDAŞI İLE MÜZEYİ GEZDİ