Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yeni dönem: ödüllü oyuncu Sezai Yılmaz göreve başladı

Ankara Devlet Tiyatrosu müdürlüğüne atandı:

Sezai Yılmaz, Devlet Tiyatroları bünyesindeki uzun kariyeri sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu müdürlüğü görevine getirildi. Daha önce Erzurum ve Bursa Devlet Tiyatroları'nda yürüttüğü müdürlük deneyimiyle yeni atamayla kurumun yönetimini üstlenecek.

ödüllü oyuncu kimliği:

Yılmaz, sahne performansıyla son dönemde de dikkat çekti. Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında, 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı oyundaki performansıyla Yılın Oyuncu Ödülüne layık görüldü. Seçici kurul, Yılmaz'ın karakter çözümlemesi ve sahne hâkimiyetini özellikle vurguladı.

eğitim ve yönetim geçmişi:

1978 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde doğan Yılmaz, 2002'de Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl Erzurum Devlet Tiyatrosunda göreve başladı. Kariyeri boyunca Trabzon Devlet Tiyatrosunda çalışma ve Atatürk Üniversitesi'nde oyunculuk, diksiyon ve dans eğitmenliği yaptı.

2017-2018 ve 2020-2024 yıllarında Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, 2024-2026 yılları arasında ise Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevlerini yürüten sanatçı, Devlet Tiyatroları bünyesinde 50'ye yakın oyunda oyuncu, yönetmen yardımcısı ve yönetmen olarak yer aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası projeyi hayata geçiren Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

DEVLET TİYATROLARI’NIN BAŞARILI SANATÇILARINDAN SEZAİ YILMAZ, ANKARA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE GETİRİLDİ.