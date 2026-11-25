Ankara halinde yürütülen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Sebze ve Meyve Hali'nde sevkiyata gelen araçlar üzerinden korsan otoparkçılık yaparak iş yeri sahiplerinden haksız gelir elde ettikleri iddia edilen şahıslara yönelik polis operasyonu düzenlendi. İddialara göre grup, iş yeri sahipleri üzerinde tehdit, baskı ve yağma yöntemleriyle üstünlük sağlamaya çalışıyordu.

Operasyonun ayrıntıları:

Olayın tespit edilmesinin ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle'deki pazarda eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin araç ve iş yerleri didik didik arandı.

Ele geçirilenler ve alınan tedbirler:

Aramalarda 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 döner bıçağı ve 170 çeşitli çap ve kalibrede mermi ele geçirildi. Ayrıca, üzerinde haciz ve yakalama kararı bulunan bir araca da el konuldu. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayla bağlantılı diğer kişilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Hali çevresindeki ticari faaliyetlerin güvenliği ve esnafın korunması yönünde yürütülen bu tür operasyonlar, benzer iddiaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Gözaltına alınanların adli işlemleriyle ilgili süreç kurum yetkililerince yürütülüyor.

Ankara Hali’nde korsan otoparkçılık yapıp haraç kesmeye çalışan 26 şüpheli gözaltına alındı