Ankara hali'nde iddialar ve soruşturma:

Yenimahalle'de bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde polis ekipleri, esnaf ve vatandaşlara baskı uygulayarak haksız kazanç sağlandığı yönündeki ihbarlar üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

operasyon ve gözaltılar:

Emniyet birimlerince yürütülen çalışmada yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemler sonrası şüpheliler, savcılık sorgusu için Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

iddia edilen yöntemler ve mağdurlar:

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, grubun iş yeri sahiplerine yönelik baskı, tehdit ve nitelikli yağma yöntemleriyle üstünlük kurduğu, sevkiyat araçları üzerinden ise korsan otoparkçılık yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü. İddialar, hal esnafı ve vatandaşların şikayetlerine dayandırıldı.

Soruşturmanın detayları ve savcılık sürecinin ilerleyişine ilişkin açıklamalar, adli işlemler tamamlandıkça resmi makamlar tarafından paylaşılacak.

Ankara Hali'nde esnafı tehdit eden 30 şüpheli adliyeye sevk edildi