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Ankara raporu: ATO'dan kdv ödemelerinde vade erteleme talebi

ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başkent ekonomisini güçlendirmeye yönelik 'Ankara Raporu'nu sundu; KDV ödemelerinin tahsilata uygun vadeye ertelenmesi önerildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Caner Şahin

Ankara raporu: ATO'dan kdv ödemelerinde vade erteleme talebi

ATO başkanı Cumhurbaşkanına raporu sundu:

Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası tarafından hazırlanan 'Ankara Raporu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan a sundu. Kabulde Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Av. Dr. Duhan Kalkan da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan görüşmede bulundu.

proje ve ulaşım talepleri:

Baran, toplantıda Ankara iş dünyasının beklenti ve önerilerini aktararak şehrin ticari ve uluslararası konumunu güçlendirecek projeleri anlattı. Sunumda, Ankara YHT Garı ile Esenboğa Havalimanı arasında planlanan ve ihale aşaması tamamlanan metro hattının ticaret, turizm ve yatırım potansiyelini artıracağına dikkat çekildi ve bu adım için Cumhurbaşkanına teşekkür iletildi. Ayrıca Başkent'in dışa açılımını destekleyecek yurt dışına direkt uçuşların artırılması, şehirde bir Serbest Bölge kurulması ve Outlet Köyü projesinin hayata geçirilmesi talepleri raporda yer aldı.

kdv ödemelerine ilişkin öneri:

Rapor, mevcut finansman sıkışıklığı ve artan maliyetler karşısında işletmelerin nakit akışı sorunlarını da gündeme taşıdı. ATO üyelerinin ortak değerlendirmesine göre, Katma Değer Vergisi (KDV) ödeme zamanının ticari tahsilat vadesiyle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Raporda, satış bedelinin henüz tahsil edilmediği işlemlerde KDV ödeme yükümlülüğünün tahsilata uygun şekilde belirlenmesi ve satış bedeli tahsil edilmemişse KDV ödemenin 3 veya 6 ay süreyle ertelenmesine imkan sağlayacak bir düzenleme önerildi.

Değerlendirmede, ticari hayatın büyük bölümünde satışların 3-6 aylık vadelerle yapıldığı, ancak işletmelerin satış bedelini tahsil etmeden ilgili dönemlerde hesaplanan KDV yi ödemek durumunda kaldığı vurgulandı. Bu uygulamanın firmaların öz kaynaklarından henüz kasalarına girmemiş satışların vergisini finanse etmek zorunda bıraktığı ve işletme sermayesi üzerinde baskı yarattığı belirtildi. Söz konusu erteleme düzenlemesinin vergi yükünü kaldırmayacağı, yalnızca ödeme zamanını ticari gerçeklerle ve nakit akışıyla uyumlu hale getireceği ifade edildi.

Baran, raporun kabulünde Başkent ekonomisinin gelişimini hızlandıracak adımların önemine vurgu yaparken bu önerilerin işletmelere kısa vadede likidite desteği sağlayacağı ve ticareti kolaylaştıracağına dikkat çekti.

ATO BAŞKANI BARAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A ANKARA’NIN EKONOMİK VE TİCARİ GELİŞİMİ İÇİN...

ATO BAŞKANI BARAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A ANKARA’NIN EKONOMİK VE TİCARİ GELİŞİMİ İÇİN ATO TARAFINDAN HAZIRLANAN BİR RAPOR ARZ ETTİ. ATO RAPORU’NDA KDV ÖDEMELERİNE İLİŞKİN ÖNERİ DE YER ALDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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