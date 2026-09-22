Ankara sanayi odası fransız ortaklıklarıyla üretim ve yatırımı büyütmeyi hedefliyor

Fransa Ülke Günü'nde ortak sanayi ve yatırım vurgusu

Ankara Sanayi Odası (ASO), Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği ve Türk‑Fransız Ticaret Derneği (CCIFT) iş birliğinde düzenlenen 'Fransa Ülke Günü' programında, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım ortamı, teşvikler ve proje finansmanı konuları masaya yatırıldı. Etkinliğin açılış konuşmalarını ASO Başkanı Seyit Ardıç, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ve CCIFT Başkanı Franck Mereyde yaptı.

sanayi politikaları, gümrük birliği ve yeni iş birlikleri:

ASO Başkanı Seyit Ardıç, programda küresel ticarette güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir üretimin öne çıktığını belirterek, sanayinin yeniden stratejik bir güç unsuru haline geldiğini vurguladı. Ardıç, Avrupa’nın Yeşil Mutabakatı, Temiz Sanayi Mutabakatı ve 2026'da gündeme gelen Sanayi Hızlandırıcı Yasası teklifinin bu dönüşümü teyit ettiğini söyledi.

Gümrük Birliği'nin ekonomik ilişkilerdeki temel rolüne dikkat çeken Ardıç, bunun 1995'ten bu yana Türkiye‑Avrupa ticaretini etkilediğini ve karşılıklı ticaretin 30 yıl önce yaklaşık 30 milyar dolar düzeyinden 2025'te 255 milyar doların üzerine çıktığını ifade etti. Buna karşın Gümrük Birliği kapsamının; dijital ticaret, yeşil dönüşüm, karbon fiyatlaması, elektrikli araçlar, yapay zekâ ve kritik hammaddeler gibi güncel konuları kapsayacak biçimde güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Ardıç, Avrupa’nın yeni sanayi politikalarında Türkiye’nin tedarik zincirindeki konumunun açıkça tanımlanması ve Gümrük Birliği kapsamındaki Türkiye menşeli içeriklerin Birlik menşeli sayılmasına yönelik düzenlemelerin öngörülebilir şekilde uygulamada güvence altına alınmasının önemine dikkat çekti.

somut projeler: teknoloji üssü, serbest bölge ve vize iş birliği:

Ardıç, Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacminin 2025'te 24,1 milyar dolar olduğunu hatırlatarak bu rakamın 30 milyar dolara çıkarılması hedefinin iki ülkenin potansiyelini yansıttığını söyledi. Ticarette makine, otomotiv, metal, havacılık ve kimya sektörlerinin öne çıktığını belirtti.

ASO, iş birliğini somut projelere dönüştürme hedefiyle 1 milyon metrekare alanlı, 440 bin metrekare kapalı alana sahip ASO Teknoloji Üssü'nü yeni nesil bir model olarak tasarlıyor. Proje tam kapasiteyle 800'den fazla firmaya ev sahipliği yapacak, 18 binden fazla nitelikli istihdam sağlayacak ve yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar ihracata katkı sunması hedefleniyor. Ayrıca 4,2 milyon metrekarelik alanda kurulması planlanan ASO Serbest Bölgesi ile 200'ün üzerinde firmaya ev sahipliği, 40 bin kişiye nitelikli istihdam ve ihracata yaklaşık 4 milyar dolar katkı hedefleniyor.

Ardıç, Fransa Büyükelçiliği ile imzalanan 'Vize Alanında Ortaklık Anlaşması'nı sadece vize kolaylığı olarak görmediklerini, iş insanlarının karşılıklı ziyaretlerinin, yerinde incelemelerin ve yeni tedarikçilerle buluşmanın ekonomik ilişkilere zemin oluşturduğunu vurguladı. Bugün ayrıca ASO ile CCIFT arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Ardıç, Ankara merkezli şirketlerin Fransa ile otomotiv ve mobilite, havacılık ve savunma, makine ve ileri imalat, enerji ve yeşil teknolojiler ile dijital teknolojiler ve yapay zekâ alanlarında güçlü iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti ve üyelerinin Fransız şirketleriyle buluşmalarına, sektörel heyetler düzenlemeye ve vize süreçlerinin kolaylaşmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

CCIFT Başkanı Franck Mereyde Fransız şirketlerinin Türkiye'de yaklaşık 170 tesiste 145 bin kişiye istihdam sağladığını, Fransa Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ise Fransız şirketlerinin Türkiye'de yaklaşık 400 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 24 milyar avroya yaklaştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından imzalanan iş birliği protokolüyle ASO ve CCIFT, kaynaklarını ve tecrübelerini bir araya getirerek üyelerine yeni iş fırsatları sunmayı ve Türkiye‑Fransa ticaretini ortak üretim, Ar‑Ge ve doğrudan yatırımlar yoluyla artırmayı amaçlıyor.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, "İLİŞKİLERİMİZİ TİCARET RAKAMLARIYLA SINIRLAMADAN, TÜRKİYE-FRANSA-AVRUPA ÜÇGENİNDEKİ ORTAK SANAYİ KAPASİTESİ ÜZERİNDEN DE DEĞERLENDİRMELİYİZ. ANKARA SANAYİ ODASI OLARAK, ÜYELERİMİZLE FRANSIZ ŞİRKETLERİ ARASINDA BU YÖNDE KURULACAK İŞ BİRLİKLERİNİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ" DEDİ.