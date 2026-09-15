Ankara sanayi odası hedefi: Türk sanayisini nükleer tedarik zincirinde kalıcı oyuncu yapmak

ASO panelinde vurgulanan öncelikler:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç tarafından düzenlenen "Sanayide Dönüşüm, Yetkinlik ve Rekabetçilik: İkiz Dönüşümden Nükleer Tedarik Zincirine" panelinde, Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Ardıç, sanayide dönüşümün sadece maliyet ve kapasite meselesi olmadığını; teknoloji seviyesi, verimlilik, enerji güvenliği, karbon yoğunluğu, veri yönetimi ve tedarik zinciri dayanıklılığının artık aynı zamanda rekabet unsurları olduğunu vurguladı.

teknoloji, verimlilik ve dış ticaret dengesine dair tespitler:

Ardıç, yüksek teknoloji yoğunluğundaki açıkların dış ticaret dengesini etkilediğine dikkat çekti. 2026 yılının ilk yedi ayında Türkiye imalat sanayi ihracatındaki yüksek teknolojili ürün payının %3,7 seviyesinde kaldığını, buna karşılık ithalattaki payın %12,1 olduğunu belirtti. Ankara özelinde ise yüksek teknolojili ürün ihracatı %13’ü aşarken, söz konusu ürünlerin ithalat payı yaklaşık %21 düzeyinde gerçekleşti. Ardıç bu veriler üzerinden, "yüksek teknolojiyi sattığımızdan çok daha yoğun biçimde satın aldığımızı" ifade etti ve üretim gücünü artırırken teknoloji düzeyinin ve katma değerin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

SKDM'nin etkileri ve ASO raporu:

Karbon düzenlemelerinin sanayinin rekabet şartlarını yeniden şekillendirdiğini belirten Ardıç, 1 Ocak 2026 itibarıyla mali yükümlülük dönemine geçen Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile sektörlerin yeni şartlara uyumunun önem kazandığını aktardı. ASO'nun hazırladığı "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Kapsamında Türkiye ve Ankara Analizi" raporuna göre, 2023 itibarıyla SKDM kapsamındaki ürünler Türkiye ihracatının yaklaşık %8