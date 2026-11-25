Ankara sebze ve meyve halinde haraç iddiasına operasyon: 26 şüpheli gözaltında

Operasyonun detayları:

Ankara Sebze ve Meyve Hali'nde sevkiyata gelen araçlara yönelik korsan otoparkçılık yaparak iş yeri sahipleri üzerinde baskı, tehdit ve yağma yöntemleriyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen bir gruba yönelik çalışma başlatıldı. Yenimahalle'de yürütülen teknik ve saha araştırmaları sonrasında harekete geçen ekipler, şüphelilerin faaliyetlerini belgeledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği tarafından düzenlenen eşzamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, sevkiyata gelen araçların kontrol edilerek ücret talep edildiği ve iş yeri sahiplerine baskı uygulandığı iddiaları esas alındı.

Ele geçirilen malzemeler ve inceleme:

İş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 döner bıçağı ve 170 çeşitli çap ve kalibrede mermi ele geçirildi. Ayrıca, hacizli olduğu belirlenen bir araca da el konuldu.

Soruşturma sürüyor; gözaltındaki şüphelilerin işlemleri ile delil incelemeleri devam etmektedir.

İŞ YERLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 7 TÜFEK, 2 RUHSATSIZ TABANCA, 2 DÖNER BIÇAĞI, 170 ÇEŞİTLİ ÇAP VE KALİBREDE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ.