Ankara semalarında Türk Yıldızları'ndan prova gösterisi

Türk Yıldızları prova uçuşunu Ankara semalarında yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi hazırlıkları kapsamında Ankara semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

Valilikten uçuş takvimi:

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ekip, 29 Ekim'de saat 15.45-16.00 arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, saat 17.30-17.45 arasında ise Anıtkabir üzerinde uçuş yapacak.

Provanın amacı ve kapsamı:

Başkentte düzenlenen bu prova uçuşu, tören düzenlemeleri ile hava gösterisinin koordinasyonuna ilişkin hazırlıkların bir parçası olarak planlandı ve ekiplerin zamanlama ile düzenlemeleri kontrol etmesine olanak sağladı.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN AKROBASİ TİMİ TÜRK YILDIZLARI, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ KAPSAMINDA ANKARA SEMALARINDA PROVA UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ.