Ankara valisi Yakup Canbolat Anıtkabir'de Gaziler Günü'nü andı

Anıtkabir ziyareti:

Ankara Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaştı; Canbolat mozoleye çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin akışı:

Törene gaziler ve diğer devlet erkanının yer aldığı heyet katıldı. Heyet, mozole töreninin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek anma ritüellerini sürdürdü. Ziyarette, Anıtkabir'de yapılan bu resmi prosedürler çerçevesinde hem geçmişe saygı gösterildi hem de gazilerin hatırlanması vurgulandı.

Vali Canbolat'ın notu:

Aziz Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, milletimizin minnet ve şükran duygularını ifade etmek üzere huzurunuzdayız. Bu toprakları vatan kılmak ve bağımsızlığımızı korumak için canını ortaya koyan gazilerimiz, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. Onların gösterdiği cesaret ve fedakârlık, vatan sevgisinin en anlamlı örneklerindendir. Bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyorsak, bunu başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bu vatan uğruna mücadele eden kahramanlarımıza borçluyuz. İstiklal Mücadelesinin Başkomutanı olarak taşıdığınız "Gazi" unvanı, milletimizin size duyduğu güvenin ve şükranın da bir ifadesidir. Bu anlamlı unvan, aynı zamanda vatan uğruna mücadele eden bütün gazilerimizin ortak onurudur. Bizlere düşen en önemli görev, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı bu emanete sahip çıkmak; birlik ve beraberliğimizi koruyarak Türkiye Cumhuriyeti’ni daha güçlü yarınlara taşımaktır. Vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamlı günde, başta siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere vatanımız uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum. Ruhunuz şad olsun.

ANKARA VALİSİ YAKUP CANBOLAT VE BERABERİNDEKİLER, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ.