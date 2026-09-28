Ankara'da 104 ton niteliği değiştirilmiş et ele geçirildi

Operasyonun kapsamı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, M.D. isimli şüphelinin sahte gıda ticareti yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonda, halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş et ve et ürünlerinin yanı sıra uyuşturucu maddeye ilişkin bulgulara da rastlandı.

ele geçirilen malzemeler:

Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 48 milyon 250 bin lira olan ve toplamda 104 ton niteliği değiştirilmiş et ve et ürünü ele geçirildi. Ayrıca 3 sentetik uyuşturucu hap, 2 kök kenevir bitkisi ve 0,5 gram kubar esrar bulundu.

takip, imha ve gözaltılar:

Ele geçirilen et ürünleri, Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından imha edildi. Olayla ilgili olarak, işletmede kaçak çalıştığı tespit edilen iki yabancı uyruklu şahıs ile birlikte toplam üç şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten birimler arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM) ve Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı yer aldı.

Yetkililer, niteliği değiştirilmiş ve denetimsiz ürünlerin tüketici sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor. Benzer olayların önüne geçmek için denetimlerin artırılmasının ve istihbari çalışmaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Ankara’da 48 milyon lira değerindeki niteliği değiştirilmiş 104 ton et ele geçirildi.