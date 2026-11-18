toplantı gerçekleşti:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

açıklama ve ayrıntılar:

Resmî kaynaklar görüşmenin içeriği ve süresi konusunda bilgi paylaşmadı.

diplomasi bağlamı:

Kabul, iki ülke arasındaki resmi temasların sürdüğünü gösteren bir görüşme olarak kayda geçti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN (ABD) ANKARA BÜYÜKELÇİSİ, SURİYE VE IRAK ÖZEL TEMSİLCİSİ TOM BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ.