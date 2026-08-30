Ankara'da diplomasi buluşması: Fidan ile Nemruş bir araya geldi

Ankara buluşması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş ile bir araya geldi.
görüşmenin tarafları
Toplantıda, iki ülkeyi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş hazır bulundu.
toplantının niteliği
Buluşma, Ankara'da gerçekleştirilen resmi temas kapsamında kaydedildi ve tarafların yüz yüze görüştüğü belirtildi.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, LİBYA SİLAHLI KUVVETLERİ GENELKURMAY BAŞKAN VEKİLİ SALAHATTİN NEMRUŞ İLE BİR ARAYA GELDİ.
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