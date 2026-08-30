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Ankara'da diplomasi buluşması: Fidan ile Nemruş bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş ile bir araya geldi ve görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:23

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Elif Demir

Ankara'da diplomasi buluşması: Fidan ile Nemruş bir araya geldi

Ankara buluşması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş ile bir araya geldi.

görüşmenin tarafları

Toplantıda, iki ülkeyi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş hazır bulundu.

toplantının niteliği

Buluşma, Ankara'da gerçekleştirilen resmi temas kapsamında kaydedildi ve tarafların yüz yüze görüştüğü belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, LİBYA SİLAHLI KUVVETLERİ GENELKURMAY BAŞKAN VEKİLİ SALAHATTİN NEMRUŞ...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, LİBYA SİLAHLI KUVVETLERİ GENELKURMAY BAŞKAN VEKİLİ SALAHATTİN NEMRUŞ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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