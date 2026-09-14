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Ankara'da dur ihtarını görmezden gelip polise çarpan şüpheli tutuklandı

Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına defalarca çarpan sürücü, terk edilmiş araç ve yapılan aramalarda ele geçirilen silahla yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 18:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara'da dur ihtarını görmezden gelip polise çarpan şüpheli tutuklandı

Ankara'da polis ekiplerine çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Motosikletli Polis Timleri tarafından yürütülen uygulama sırasında bir araç ekiplerin dur ikazına uymadı. Ekiplerin araçtan inmeleri yönündeki ikazlarına rağmen sürücü, polis araçlarına defalarca çarparak bölgeden uzaklaştı.

Kovalamaca ve terk edilen araç:

İhbar ve güvenlik kamerası kayıtları ile yapılan takip sonucunda, şüphelinin kullandığı araç kısa süre sonra Kavacık Subayevleri 43. Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde şahsın kimliği tespit edildi ve ekipler tarafından gözaltına alındı.

Arama, el koyma ve adli süreç:

Şüphelinin ikametinde ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 adet pompalı av tüfeği ile 4 adet fişek ele geçirildi. İş yerinde bulunan 15 araç da sorgulandı. Şüpheliye yönelik idari yaptırımlar kapsamında aracı 120 gün süreyle otoparka çekildi, sürücü belgesine 4 ay süreyle el konuldu ve 290 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

‘Dur&#039; ikazına uymayan sürücü polis aracına çarparak kaçtı... O anlar kamerada

‘Dur' ikazına uymayan sürücü polis aracına çarparak kaçtı... O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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