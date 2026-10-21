Ankara’da eğitim yılı başında kapsamlı denetim: 20 günde 19 bin 854 kişi sorgulandı

Ankara valiliği denetim sonuçlarını açıkladı

Ankara Valiliği, 1-20 Ekim tarihleri arasında il genelinde okul ve çevrelerine yönelik gerçekleştirilen denetim ve uygulamaların sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamada, eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı ve eş zamanlı tedbirlerin uygulandığı vurgulandı.

denetimin kapsamı:

Valiliğin koordinasyonunda ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülen uygulamalar, 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' çerçevesinde planlandı. Bu dönemde gerçekleştirilen uygulamalarda 19 bin 854 şahıs sorgulandı, 1-20 Ekim tarihleri arasındaki faaliyetlerle okul çevrelerinin asayişi ve öğrencilerin maruz kalabileceği riskler hedef alındı.

Kontroller kapsamında toplam bin 380 iş yeri denetlenirken, bin 168 park ve bahçe ile 159 metruk bina da kontrol edildi. Araç denetimlerinde ise 5 bin 832 araç incelendi; bunların 1 bin 934 tanesi okul servis aracıydı.

bulgular ve yaptırımlar:

Uygulamalarda 14 aranan şahıs tespit edildi, görevliler tarafından mevzuat çerçevesinde işlem yapıldı. 22 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem uygulanırken, trafik kurallarına aykırı hareket eden 64 araca toplam 1 milyon 564 bin 774 lira idari para cezası kesildi. Tespit edilen aykırılıklar ilgili mevzuata göre değerlendirildi ve gerekli idari müdahaleler gerçekleştirildi.

Valilik açıklamasında, denetimlerin amacının okul çevrelerinde kamu düzeninin korunması, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan ve olası tehlikelerden uzak tutulması ile servis taşımacılığında trafik güvenliğinin artırılması olduğu belirtildi. Ayrıca denetim, kontrol, bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerin eğitim öğretim yılı boyunca ilgili kurumlarla iş birliği halinde sürdürüleceği ifade edildi.

Yetkililer, veli ve öğretmenlerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların da devam edeceğini belirterek, ihbar ve şüpheli durumların bildirilmesi konusunda toplumun desteğinin önemine dikkat çekti.

OKUL VE ÇEVRELERİNE YÖNELİK DENETİM VE UYGULAMALAR YAPILDI