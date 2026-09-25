Ankara'da emekli polisin eylem sırasında hayatını kaybetmesi

olayın gelişimi:

Çankaya'da, Anayasa Mahkemesi binasının karşısındaki parkta seyyanen zam talebiyle eylem yapan emeklilerin açıklama yapmaya hazırlandığı sırada emekli polis A.Ş. (60) tarafından beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunuldu.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, hastanedeki müdahalelere rağmen A.Ş. hayatını kaybetti.

ANKARA'DA ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDE SEYYANEN ZAM TALEBİYLE EYLEM YAPAN EMEKLİKLERİN, AÇIKLAMA YAPMAYA HAZIRLANDIĞI SIRADA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN EMEKLİ POLİS AĞIR YARALANDI.