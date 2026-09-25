Ankara'da eş zamanlı operasyon: evlerde kenevir ve esrar ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde bulunan dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan müdahaleler sonucunda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve ekipmanlar:

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, bin 62 gram 'kubar' esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 110 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ayrıca bir hassas terazi, 4 adet cep telefonu ve sim kartlar ile muhtelif iklimlendirme malzemeleri bulundu.

ANKARA’DA JANDARMA EKİPLERİNCE İKİ FARKLI İLÇEDE İCRA EDİLEN NARKOTİK OPERASYONLARINDA FARKLI TÜRDE VE MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.