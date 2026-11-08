Dolar 50,1751 +0,08%
Euro 56,0356 +0,29%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.637,69 +0,98%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,37 -0,97%
--°

Ankara'da iki ilçede eş zamanlı baskın: 18 kilo 665 gram uyuşturucuya el konuldu

Ankara'da yapılan operasyonda 13 kg 223 g esrar, 5 kg 442 g kokain ile 44 sentetik ecza, 1 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi; 1 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara'da iki ilçede eş zamanlı baskın: 18 kilo 665 gram uyuşturucuya el konuldu

Ankara'da eş zamanlı narkotik operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Kasım 2026 tarihinde Çankaya ve Mamak ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında toplam 18 kilo 665 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve ekipmanlar:

Soruşturma sonucunda tespit edilen ve ele geçirilen maddeler arasında 13 kilo 223 gram esrar ile 5 kilo 442 gram kokain yer aldı. Ayrıca operasyonlarda 44 adet sentetik ecza, 1 tabanca ve 8 tabanca fişeği de bulundu.

şüpheli ve yürütülen işlemler:

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Cumhuriyet başsavcılığı ve emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.

Yetkililer, ele geçen miktarın dağıtım ağı ve bağlantıların aydınlatılması için operasyonun genişletilebileceğini belirtti; soruşturmanın seyriyle ilgili yeni gelişmeler kamuoyuna aktarılacak.

Ankara’da narkotik operasyonu: 18 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara’da narkotik operasyonu: 18 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı
images

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi...
images

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarı...
images

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

Gençlik festivali Manyas'ta öğrencileri buluşturdu

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz