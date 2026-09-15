Ankara'da jandarma ekipleri Mamak'ta aranan FETÖ hükümlüsünü 13 yıl 4 ay cezasıyla yakaladı

Ankara'da FETÖ hükümlüsü jandarma operasyonuyla yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, FETÖ kapsamında 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs yakalandı.
Operasyonun yürütülmesi:
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet kapsamında, Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Eylül tarihinde planlanan operasyonda JASAT ekiplerinin sahadaki çalışmaları sonucu M.S. tespit edilerek gözaltına alındı.
Adli süreç ve teslim:
Gözaltı sonrası adli işlemleri tamamlanan şüpheli mahkeme kararıyla tutuklandı. Tutuklanan M.S., resmî işlemlerin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Ankara'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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