Operasyonun kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis suçundan elde edilen gelirlerin, şüpheliler arasındaki bağlantılar kullanılarak kripto varlık alım satım platformları aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı ve bir kısmının yurt dışına aktarıldığı yönünde bilgiler tespit edildi.

Soruşturma sırasında yapılan yazışmalar neticesinde MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile koordinasyon sağlandı; bu süreçte suçla doğrudan ilişkili olduğu belirlenen 32 şüpheli ve bu şahıslar adına açıldığı tespit edilen 1 şirket belirlendi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Belirlenen 27 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda toplam 23 şüpheli yakalandı, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu kaydedildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 1 kişi için adli kontrol tedbiri uygulandı; diğer 22 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe verilen kararda 20 şüpheli tutuklandı, kalan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.

Soruşturmanın ilerleyişi:

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü, yakalanmayan diğer şüphelilerin tespit edilmesi ve delillerin ayrıntılı şekilde incelenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Operasyonun merkezinde kripto varlık platformları üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen aklama işlemlerinin olduğu vurgulanırken, soruşturmayı yürüten birimler arasında bilgi paylaşımı ve muhasebe-takip incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceğini ve ilerleyen aşamalarda yeni gözaltı veya yakalama işlemlerinin olabileceğini açıkladı.

Ankara’da 27 adreste yasa dışı bahis operasyonu: 20 tutuklu