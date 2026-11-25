Ankara'daki görüşme

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyet, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ziyaretin üst düzey temaslar içerdiği kaydedildi.

katılımcılar:

Toplantıda Türk tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yer aldı. Hafter'in heyetinde ise Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter bulundu.

görüşmenin çerçevesi:

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, adı geçen yetkililerin bugün Ankara'da bir araya geldiği belirtildi. Resmi metinde görüşmenin diplomatik nitelikte olduğu vurgulanırken, açıklamada ayrıca katılımcı listesi ve buluşmanın gerçekleştiği şehir açıkça sıralandı.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Hafter Ankara'da