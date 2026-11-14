Ankara'da Mürted'te Malatya kazasında şehit düşen üç askere veda

Mürted'te şehit üç asker için tören

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde 12 Kasım akşamı meydana gelen olayda, S-70 tipi askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırımı uğradı. Kaza sonucu Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

Kimin için Mürted'te tören düzenlendi:

Şehitlerin naaşları Malatya'daki törenin ardından Ankara'ya getirildi. Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, Binbaşı Erdem Çimen, Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir için saygı duruşu, özgeçmişlerin okunması ve duaların ardından uğurlama yapıldı.

Törene katılanlar ve uğurlama:

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, üst düzey askeri erkan ve şehitlerin aileleri ile yakınları hazır bulundu. Naaşlar törenin ardından askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi.

Erdem Çimen için tören ve defin işlemleri İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Hava Şehitliği'nde; Hüseyin Zehir için Hatay'ın Payas ilçesindeki Payas Şehitliği'nde; Serkan Önder için ise Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Seyid Burhaneddin Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze törenleri düzenlenecek.

Diğer şehit Binbaşı Orhun Pınar için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören yapılacak.

Malatya'daki askeri helikopter kazasında şehit olan 3 asker için Ankara'da tören düzenlendi