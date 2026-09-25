Ankara'da polis-savcı tuzağı: 750 bin liralık kasayı alan şüpheli tutuklandı

Olayın seyri:

Ankara'da A.Y. adlı vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler, mağdurun adına kredi çekildiğini ve paranın ziynet eşyası alımında kullanıldığını iddia ederek, yürütülen sözde operasyon kapsamında eşyaların teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Bu yalan beyana inanan A.Y.'nin evindeki, içinde yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasa, belirtilen kişi tarafından teslim alındı.

Kasayı teslim alan kişi ve izleri:

Kasanın teslimi için gönderilen kişi B.G.T. oldu. Mağdurun evden aşağı inememesi üzerine içeri giren B.G.T., kasayı alarak adresten ayrıldı. B.G.T.'nin kasa ile birlikte bir taksiye binip tren istasyonuna gittiği ve buradan trene binerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda B.G.T.'nin kasayı parçaladığı, içindeki ziynet eşyalarını farklı kuyumcularda bozdurduğu ve elde ettiği parayı kendi hesabına aktardığı belirlendi. Soruşturmada, B.G.T.'nin elde ettiği parayı kendisini yönlendiren diğer şüphelilere göndermeyerek onların da mağdur edilmesine yol açtığı ortaya çıktı.

Polisin çalışması ve adli süreç:

Mağdurun şikayeti üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucu B.G.T.'nin ikameti tespit edildi. 22 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanan B.G.T. gözaltına alındı; ardından 23 Eylül tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, benzer yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları şüpheli telefon aramaları ve kişisel eşya teslimi taleplerine karşı uyardı. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara’da 750 bin liralık vurgun: Önce vatandaşı, sonra suç ortaklarını dolandırdı