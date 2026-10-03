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Ankara'da ruhsatsız tesiste piyasaya hazırlanmış 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi

Ankara'da ruhsatsız tesiste düzenlenen operasyonda 43.856 bebek bezi, 5.098 bebek maması ve 360 ıslak mendil olmak üzere 49.314 ürün ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ankara'da ruhsatsız tesiste piyasaya hazırlanmış 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Yenimahalle'de ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir tesise müdahale etti. Yapılan tespitlere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı kayıtlarında bulunmayan ürünlerin paketlenip depolandığı ve satışa sunulmak üzere hazırlandığı belirlendi.

ele geçirilen ürünler:

Operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde toplam 49.314 adet bebek gıda ve bakım ürünü ele geçirildi. Sayımda 43.856 adet bebek bezi, 5.098 adet bebek maması ve 360 adet ıslak mendil yer aldı.

soruşturma ve gözaltı:

Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler yetkili birimlerce incelenmek üzere teslim alındı ve soruşturma devam ediyor.

ANKARA’DA, RUHSATSIZ FAALİYET GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLEN TESİSE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASAYA...

ANKARA’DA, RUHSATSIZ FAALİYET GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLEN TESİSE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZERE HAZIRLANAN TOPLAM 49 BİN 314 ADET BEBEK GIDA VE BAKIM ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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