Ankara'da Serhat İlleri yöresel yemekleri Kalaba Meydanı'nda yarıştı

Ankara Keçiören'de bulunan Kalaba Meydanı'nda başlayan 3. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması, Anadolu mutfak mirasını yaşatma hedefiyle dört gün sürecek bir etkinlik olarak düzenlendi. Yarışma, noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve ödüller Serhat İlleri Federasyonu ile bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarının sponsorluğunda karşılanacak.

Etkinlik ve katılım detayları:

Yarışmaya toplam 436 aday katıldı. Kategoriler arasında keteye başvuran 252 yarışmacı, hingel dalında 130 aday ve kavutta 54 yarışmacı bulunuyor. Her branşta birincilere verilecek ödüller de etkinliğin büyüklüğünü gösteriyor: Kete kategorisi birincisine 500.000 TL, Hingel birincisine 300.000 TL ve Kavut birincisine 100.000 TL ödül takdim edilecek. Ayrıca her dalda ilk 10'a giren yarışmacılara da para ödülleri verilecek.

Yarışmacıların deneyimleri ve lezzet vurguları:

Hingel ile yarışmaya katıldığını söyleyen yarışmacı Sevinç Karanfil, ailesinin Ahıska göçmeni olduğunu belirterek Hingel'in anavatanının Ahıska olduğunu ifade etti. Karanfil, Ahıska hingelinin daha yuvarlak olduğunu, burada ise yöresel uygulamalara göre üçgen hingel deneneceğini anlattı.

Emriye Kılıç ise Erzurum yöresine ait kete ile yarıştığını belirtti. Kılıç, ketenin lezzetinin hamurun mayalanması ve iç malzemesinin kavrulmasıyla şekillendiğini, ayrıca sirke eklendiğinde ketenin kıtır kıtır ve daha güzel olduğunu sözlerine ekledi. Kılıç, malzemelerin burada hazırlandığını ve kendi emeğiyle yarışacağını dile getirdi.

Etkinlik, Anadolu'nun yerel yemeklerini koruyup gelecek nesillere aktarma amacını taşıyor. Dört günlük yarışma boyunca farklı bölgelerden gelen tarifler, hazırlık teknikleri ve kültürel anlatılar da sergilenecek; jüri değerlendirmeleri noter huzurunda yapılarak sonuçlar şeffaf bir şekilde ilan edilecek.

ANKARA’DA DÜZENLENEN ‘3. GELENEKSEL SERHAT İLLERİ YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI’NA’ KATILAN 436 ADAY, KETE, HİNGEL VE KAVUT KATEGORİLERİNDE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ.