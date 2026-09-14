Ankara'da sosyal medyaya uzanan yeni nesil suç örgütleri operasyonunda 74 gözaltı

Ankara'da yürütülen operasyonun ayrıntıları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "yeni nesil suç örgütleri" olarak anılan yapılanmalarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca bu şahıslar hakkında gözaltı kararı verilirken, halen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı:

Soruşturmada, şüphelilerin TikTok, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerinin eylem tiplerine uygun propaganda yaptıkları ve bu yapılanmalarla irtibat kurdukları iddiası üzerine çalışıldığı belirtildi. Emniyet birimleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik adımlar attı.

Ele geçirilenler ve soruşturmanın seyri:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler, 3 pompalı tüfek, iki adet "sallama" diye tabir edilen kesici alet ile 45 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ve titizlikle sürdüğü, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delillerin değerlendirilmesiyle birlikte ek gözaltı ve adli işlemlerin yapılacağı kaydedildi. Yetkililer, sosyal medyada yürütülen faaliyetlerin takibinin devam ettiğini vurguladı.

Ankara'da "yeni nesil suç örgütleri" operasyonu: 74 gözaltı