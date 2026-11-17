Ankara'da üst düzey temas
Ankara'da düzenlenen görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti.
Görüşmenin katılımcıları:
Suriye heyetinde ise Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Tümgeneral Murhef Ebu Kasra yer aldı.
Toplantının niteliği:
Taraflar başkent Ankara'da bir araya gelerek ikili düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi; görüşme kapsamında tarafların temsilcileri karşılıklı temaslarda bulundu.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ VE SURİYE SAVUNMA BAKANI TÜMGENERAL MURHEF EBU KASRA İLE GÖRÜŞTÜ.
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