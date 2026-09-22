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Ankara'da üç kişiyi öldüren zanlının olay sonrası intihar ettiği açıklandı

Yenimahalle'de üç kişinin öldürüldüğü olayda aranan zanlının, polisin teslim çağrısına uymayıp olayda kullanılan tabancayla intihar ettiği bildirildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara'da üç kişiyi öldüren zanlının olay sonrası intihar ettiği açıklandı

Olayın ayrıntıları:

Yenimahalle ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, üç kişi ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yaşamını yitirenlerin arasında kardeş oldukları belirtilen Mehmet Emre Çallı (28) ve Enes Çallı (29) ile arkadaşları Mehmet Büyükırmak (35) yer aldı.

Ölü bulunanlar ve bulgular:

İlk belirlemelere göre, ağabey kardeş ile arkadaşının vücutlarında kurşun ve bıçak izleri tespit edildi. Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından resmi işlemler için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Zanlının tespiti ve intihar:

Cinayetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen F.Ç. (30) hakkında polis ekipleri çalışma başlattı. Zanlının saklandığı yer tespit edildi ve ekipler tarafından teslim olması yönünde çağrı yapıldı; ancak F.Ç. çağrıya uymayarak, cinayetleri işlediği belirtilen tabancayla intihar etti. Zanlının cenazesi de incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili adli ve kriminal incelemeler ile soruşturma sürüyor.

ANKARA&#039;DA TARTIŞTIĞI ÜÇ ARKADAŞINI ÖLDÜREN ZANLININ, OLAYIN ARDINDAN İZİNİ TESPİT EDEN POLİS...

ANKARA'DA TARTIŞTIĞI ÜÇ ARKADAŞINI ÖLDÜREN ZANLININ, OLAYIN ARDINDAN İZİNİ TESPİT EDEN POLİS EKİPLERİNİN TESLİM OL ÇAĞRISINI UYMAYARAK İNTİHAR ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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