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Ankara'da üst düzey askeri temas: Bayraktaroğlu ile Al-Namroush görüştü

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Libya Genelkurmay Başkanı Selahaddin Al-Namroush, Ankara'da Genelkurmay Karargahı'nda güvenlik ve iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Caner Şahin

Ankara'da üst düzey askeri temas: Bayraktaroğlu ile Al-Namroush görüştü

Görüşmenin kapsamı:

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selahaddin Al-Namroush, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi. Al-Namroush, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunuyordu ve görüşmede iki ülke arasındaki askerî ilişkilerin mevcut durumu ele alındı.

İkili ilişkiler ve değerlendirmeler:

Toplantıda taraflar, güvenlik iş birliği, askerî eğitim, tecrübe paylaşımı ve bölgesel güvenlik konuları üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Heyetler arasında koordinasyonun sürdürülmesi ve ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik yaklaşım vurgulandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki savunma temaslarının devam edeceğini gösteren önemli bir temas olarak kayda geçti.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELAHADDİN...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELAHADDİN AL-NAMROUSH İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KARARGAHINDA BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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