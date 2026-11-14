Ankara'da uyuşturucu ağına darbe: 26 gözaltı, 7 tutuklama

Ankara'da düzenlenen operasyonun detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 32 şüpheli tespit edildi. Ekiplerin operasyonlarında 26 kişi gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

gözaltı, ifadeler ve serbest bırakılanlar:

Gözaltına alınan şüphelilerden, soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan; 7 kişi hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapıldı. Bu kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

tutuklama kararları ve soruşturmanın seyri:

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, soruşturma kapsamında sevk edilen şüphelilerden 7'sinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmayı yürüten birimler, aranan şüphelilerin yakalanması ve delillerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA’DA UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 26 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ TUTUKLANDI.