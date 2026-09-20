Ankara'da uyuşturucuya yönelik bir haftalık baskınlarda 26 tutuklama

Operasyonun genel görünümü

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 13-19 Eylül tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Bu dönemde yapılan operasyonlarda toplam 84 şüpheli gözaltına alındı; işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 26 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen uyuşturucular ve miktarlar

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 6 kilo 164 gram esrar, 4 bin 206 adet sentetik ecza, 963 gram sentetik kannabinoid, 843 gram metamfetamin, 122 gram A.M. maddesi, 53 gram kokain, 35 adet kenevir bitkisi, 4 adet ecstasy ve 1 gram eroin yer aldı. Bu sayılar, yürütülen kapsamlı arama ve tespit çalışmalarının sonuçlarını gösteriyor.

ele geçirilen araç-gereç, silah ve para

Şüphelilere yönelik aramalarda ayrıca 7 hassas terazi, 4 tabanca, 4 şarjör ve 66 tabanca fişeği ile birlikte suç gelirine ve operasyonun finansmanına ilişkin 119 bin 935 lira ve 5 bin 200 dolar nakit para ele geçirildi. Bu deliller, soruşturmaların maddi boyutuna dair önemli göstergeler sundu.

Emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyonların sürdüğü ve yakalanan şüphelilerle ilgili adli süreçlerin devam ettiği belirtildi. Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve delillerin, kent genelinde yürütülen tedarik ve dağıtım ağlarına ilişkin soruşturmalar için kullanılacağını ifade etti.

ELE GEÇİRİLENLER