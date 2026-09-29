Ankara'da yangın bitişik iki mobilya dükkanını kullanılamaz hale getirdi

olayın seyri:

Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi Ayhan Sokak'ta bitişik halde bulunan iki mobilya dükkanında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi ve ekipler olay yerine hızla intikal etti.

İtfaiye ekipleri müdahalesinin ardından yangını kontrol altına aldı.

hasar ve güvenlik çalışmaları:

Kullanılamaz hale gelen dükkanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor; dükkanların yangın nedeniyle kullanılamaz durumda olduğu bildirildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

ANKARA'DA BİTİŞİK HALDE DURAN İKİ MOBİLYA DÜKKANINDA BİLİNMEYEN NEDENLE MEYDANA GELEN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINIRKEN, HASAR OLUŞAN DÜKKANLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ.