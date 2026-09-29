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Ankara'da yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, banka hesapları, GSM hatları ve kripto bağlantılı 45 şüpheli için gözaltı kararı alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara'da yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Operasyonun kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerini organize ettikleri ve bu faaliyetlere banka hesapları, GSM hatları ve mobil bankacılık üzerinden yer sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soruşturma, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Banka ve iletişim hatlarının temini:

Soruşturmada, farklı kişiler adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ve mobil bankacılık erişimlerinin para karşılığında verildiği belirlendi. Şüphelilerin ayrıca kişilere ait IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahis gelirleri topladığı ve bu gelirleri başka şahısların hesaplarına aktardığı tespit edildi.

Kripto para ve para akışları:

İncelemede elde edilen bahis gelirlerinin, yine farklı kişiler adına açılan kripto para hesaplarına havale yoluyla aktarıldığı da saptandı. Bu tespitler üzerine, 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 29 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında 36 şüpheli yakalandı ve gözaltına alınırken, firari durumda olan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği ve jandarma birimlerinin delil toplama ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüğü aktarıldı.

Yasadışı bahis operasyonunda 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Yasadışı bahis operasyonunda 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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