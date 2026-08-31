Ankara’dan yola çıkan araçta bulundu: Yozgat’ta bin 848 sentetik ecza hap ele geçirildi

yapılan operasyonda kapsamlı arama sonucu ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara’dan Yozgat’a uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbaratı değerlendirerek operasyon başlattı. Ekiplerin durdurduğu otomobil ile araç içindeki ve şüphelilerin üzerindeki aramalarda kaçak olduğu değerlendirilen ilaç niteliğindeki maddelere rastlandı.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan aramalarda bin 848 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli ile birlikte ele geçirilen maddeler, olay yerinde kayıt altına alındı ve delil olarak muhafaza altına alındı.

soruşturma ve işlemler:

Şüphelilerin Yozgat’taki jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde ele geçirilen hapların kaynağı ve sevkiyat zinciri hakkında araştırma yürütülüyor. Yetkililer, soruşturmanın selameti açısından soruşturma sürecine ilişkin detayları henüz paylaşmadı.

Olay, bölgedeki güvenlik birimlerinin istihbarat doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak kayda geçti; jandarma ekiplerinin benzer vakalara karşı denetimleri ve takibi sürdürdüğü bildirildi.

YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ. -