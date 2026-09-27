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Ankaragücü deplasmanda farklı kazandı, Karacabey on kişi kaldı

MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Karacabey Belediyespor'u 4-1 mağlup etti; Oğuz Çolak 27'de kırmızı kart gördü, Atakan Güner iki gol attı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 21:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ankaragücü deplasmanda farklı kazandı, Karacabey on kişi kaldı

Ankaragücü deplasmanda farklı kazandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Karacabey Belediyespor 1-4 MKE Ankaragücü sonucu alındı. Karacabey'de oynanan karşılaşma Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda, hakem Yunus Emre Çakar yönetiminde gerçekleşti.

maçtan özet:

Karacabey cephesinde maçın erken bölümünde çıkan sert mücadele 27. dakikada Oğuz Çolak'ın kırmızı kart görmesi ile kırıldı. Eksik kalan ev sahibi, 30. dakikada İbrahim Has'ın kendi kalesine attığı golle geriye düştü (k.k.). Ardından 34. dakikada Atakan Güner ilk kez fileleri havalandırdı ve skor 2-0'a geldi. Karacabey 57. dakikada Arda Yumurtacı ile yanıt verdi ancak konuk ekip 78. dakikada Mercan Yusuf Yiğit ve 80. dakikada tekrar sahneye çıkan Atakan Güner ile farkı açtı. Maçın genel akışı, erken kırmızı kart ve Ankaragücü'nün etkili hücum tercihlerinin belirleyici olduğu bir görüntü çizdi.

kadrolar ve kartlar:

Karacabey Belediyespor: Orhan Kurşun, Kerem Kaya, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Yusuf Avcılar dk. 46), İbrahim Has, Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Bora Yılmaz dk. 58), Doğanay Kılıç, Arda Yumurtacı (Sabrican Vural dk. 67), Atakan Dama (Niyazi Batuhan Salman dk. 58), Tayyip Mevlit Kaya (Baran Engül dk. 74), Oğuz Çolak.

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Osman Çelik, Mert Can (Batuhan Gürsoy dk. 57), İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Mesut Emre Kesik (Emre Gültekin dk. 81), Mahmut Tekdemir (Arda Doğan dk. 65), Enes Tepecik (Fatih Arhan dk. 65), Mervan Yusuf Yiğit, Miraç Şimşek, Atakan Güner.

Goller: İbrahim Has (dk. 30 k.k.), Atakan Güner (dk. 34 ve 80), Arda Yumurtacı (dk. 57), Mercan Yusuf Yiğit (dk. 78).

Kartlar: Kırmızı: Oğuz Çolak (dk. 27). Sarı kartlar: Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor), Mahmut Tekdemir, Mesut Kesik (MKE Ankaragücü).

Hakemler: Yunus Emre Çakar, Yunus Bozkurt, Vedat Güneş.

TFF 2’NCİ LİG KIRMIZI GRUP ’ÜNCÜ HAFTA KARŞILAŞMASINDA KARACABEY BELEDİYESPOR, SAHASINDA...

TFF 2’NCİ LİG KIRMIZI GRUP ’ÜNCÜ HAFTA KARŞILAŞMASINDA KARACABEY BELEDİYESPOR, SAHASINDA AĞIRLADIĞI ANKARAGÜCÜ’NE 4-1 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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